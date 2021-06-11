Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
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Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu

Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep olurken, su birikintilerinden geçmeye çalışırken arıza yapan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Bolu'da, etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep olurken, su birikintilerinden geçmeye çalışırken arıza yapan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Bolu'da, yaklaşık yarım saat boyunca süren sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Sağanak sebebiyle kentin işlek caddeleri rögar kapaklarının yerinden çıkmasıyla sular altına kaldı. Yağmurun şiddetiyle yolların parçalandığı kent merkezinde sürücüler su birikintilerinden güçlükle ilerledi. Su birikintilerinden geçerken arızalanan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Kent merkezinde çok sayıda apartmanın giriş katları ve depoları suyla doldu. İtfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokakta organizasyon malzemelerinin bulunduğu deponun sular altında kalması binlerce lira zarara neden oldu. Vatandaşlar şiddetli yağışlara karşı yetkililerin önlem almamasına tepki gösterdi. - BOLU

Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu
Şiddetli yağmur caddeleri suyla doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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