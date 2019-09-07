Şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken apartman tahliye edildi

07.09.2019 22:55

Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağıştan ötürü istinat duvarı çöken 20 daireli bir apartman tahliye edildi.

İlçede şiddetli yağıştan ötürü birçok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde bulunan toplu konutların arkasındaki istinat duvarının çökmesiyle bir ev balçıkla doldu. Binanın 1. katında bulunan vatandaşlar evin balkon korkuluğu kırılarak tahliye edildi. Olay yerine gelen Hemşin Belediyesi'ne ait iş makineleri tarafından binanın hemen yan tarafındaki derenin duvarı yıkılarak, binayı çevreleyen su ve balçığın gideri dereye bağlandı.

"METREKAREYE 160 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

İstinat duvarının çökmesiyle bütün vatandaşların binadan tahliye edildiğini dile getiren Hemşin Kaymakamı Bayram Sağır "Şuan itibariyle metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağmur düşmüş durumda. İkindi vakitlerinden beri ekiplerimiz çalışıyor, bir çok köyümüzde yollar kapandı. Bir köyümüzde heyelandan dolayı bir ev çöktü, içerisinde bir vatandaşımız yaralandı. Sağlık durumu şuan itibariyle gayet iyi. En son da TOKİ'deki arka istinat duvarının çökmesiyle bir heyelan oldu. Binanın tamamını boşalttık. İçerde hiçbir vatandaşımız yok. Şuan itibariyle sabahı bekleyeceğiz" dedi.

İstinat duvarının çökmesiyle 20 konutlu bir binanın tahliye edildiğini dile getiren Hemşin Belediye Başkanı Halim Bekar ise "Sabah 9'da başladı yağmur. Metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağmur düştü. 20 konutlu bir bloku tahliye ettik. Kentsel dönüşüm alanında tahliyelerimiz oldu. Şükrediyoruz canımız sağ, birşeyimiz yok. İnşallah daha beteri olmaz, yağmur devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KIYAMET GİBİ GELDİ"

Suhadi Özgen isimli vatandaş çok büyük bir sesle irkildiklerini dile getirerek "Camdan baktım duvar kopmuş. Tavuklarımın kümesi vardı hemen ona baktım o mu koptu diye ama o değildi. Kıyamet gibi geldi binanın önüne yıktı orayı. Tavuklara bir şey olmamış yanından akmış gitmiş ama çok gürültülü geldi, kıyamet gibi geldi" şeklinde konuştu.

Tahliye edilen binanın hemen yan tarafında bulunan binada oturan Nihat Ferah ise "Biz evde oturmuştuk, bir anda gök gürüldüyor zannettik. Baktık ki duvar kopmuş bir anda binanın arkası doldu" dedi.

ÇÖKEN EVDE 1 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan ilçeye bağlı Yaltkaya köyünde bir şiddetli yağmurdan ötürü ev yıkıldı. Evin içerisinde bulunan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal/İHA)

Kaynak: İHA