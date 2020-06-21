Şiddetli yağışın vurduğu Kocaeli'de birçok yol ve iş yerini su bastı
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Şiddetli yağışın vurduğu Kocaeli'de birçok yol ve iş yerini su bastı

Şiddetli yağışın vurduğu Kocaeli'de birçok yol ve iş yerini su bastı Şiddetli sağanak yağışın etkisi altına aldığı Kocaeli'nin Başiskele, İzmit, Gölcük ilçelerine birçok iş yeri, ev ve yolu su bastı.

21.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:51

Şiddetli yağışın vurduğu Kocaeli'de birçok yol ve iş yerini su bastı

KOCAELİ - Şiddetli sağanak yağışın etkisi altına aldığı Kocaeli'nin Başiskele, İzmit, Gölcük ilçelerine birçok iş yeri, ev ve yolu su bastı. Ekipler, su baskının yaşandığı bölgede tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Saat 19.00'de başlayan sağanak yağış, Başiskele, Gölcük ve İzmit ilçesini etkisi altına aldı. Şiddetli bir şekilde etkisini sürdüren yağış nedeni ile bir çok yol, iş yeri ve yolu su bastı. Sürücüler su basının yaşandığı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Gölcük ilçesi Erikli Tepe bölgesinde ise şiddetli yağış nedeni ile toprak kayması meydana geldi. Ekipler, bölgede mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ekipleri ise su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmaları yapıyor.

Şiddetli yağışın vurduğu Kocaeli'de birçok yol ve iş yerini su bastı

Kaynak: İHA

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