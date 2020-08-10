Şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi Yamaçtan akan sel suları Sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması Heyelan nedeniyle hasar gören araç Bir görgü tanığı ile röportaj RİZE – Rize'nin Gündaoğdu mahallesine bağlı Veriköy yolunda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yamaçtan akan sel suları

Sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması

Heyelan nedeniyle hasar gören araç

Bir görgü tanığı ile röportaj RİZE – Rize'nin Gündaoğdu mahallesine bağlı Veriköy yolunda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen toprak parçaları bir otomobilin toprağa gömülmesine yol açtı.

Kaynak: AA