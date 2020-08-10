Şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi
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Şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi

Yamaçtan akan sel suları Sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması Heyelan nedeniyle hasar gören araç Bir görgü tanığı ile röportaj RİZE – Rize'nin Gündaoğdu mahallesine bağlı Veriköy yolunda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

10.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:51

Yamaçtan akan sel suları

Sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması

Heyelan nedeniyle hasar gören araç

Bir görgü tanığı ile röportaj RİZERize'nin Gündaoğdu mahallesine bağlı Veriköy yolunda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen toprak parçaları bir otomobilin toprağa gömülmesine yol açtı.

Şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi - Rize
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