Şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi
Yamaçtan akan sel suları Sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması Heyelan nedeniyle hasar gören araç Bir görgü tanığı ile röportaj RİZE – Rize'nin Gündaoğdu mahallesine bağlı Veriköy yolunda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
10.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:51
Yamaçtan akan sel suları
Sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması
Heyelan nedeniyle hasar gören araç
Bir görgü tanığı ile röportaj RİZE – Rize'nin Gündaoğdu mahallesine bağlı Veriköy yolunda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen toprak parçaları bir otomobilin toprağa gömülmesine yol açtı.
Kaynak: AA