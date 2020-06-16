Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları yollara saçıldı
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Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları yollara saçıldı

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışta bazı yollar adeta göle dönerken, yağmur suyu ile adeta cebelleşen birçok aracın düşen plakaları çevreye saçıldı.

Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları yollara saçıldı
16.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:26

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışta bazı yollar adeta göle dönerken, yağmur suyu ile adeta cebelleşen birçok aracın düşen plakaları çevreye saçıldı.

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent, gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağışlı havaya teslim olurken, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Her şiddetli yağışta adeta göle dönüşen Organize Sanayi Bölgesi Toptancılar Sitesi önü yine araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Tahliye edilemeyen ve yolları dolduran yağmur suyu nedeniyle araçlar neredeyse boylarının yarısına kadar suya battı. Hal böyle olunca da yağmur suyundan etkilenen birçok aracın ön ve arka plakaları göle dönüşen yollara düştü. Plakaları bulan vatandaşlar ise bölgede bulunan bir trafik kavşak tabelasının önüne plakaları bıraktı.

Öte yandan, plakaları bulan vatandaşlar en az 20 adet farklı plakayı kavşak tabelasının yanına bıraktıklarını söyledi. Plakaların sahiplerine ulaşması için sosyal medya aracılığıyla duyuruda bulunduklarını söyleyen çevredeki vatandaşlar, belirtilen mevkide sürekli olarak aynı durumun yaşandığının altını çizdi.

(Abdullah Güçlü/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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