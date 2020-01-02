Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor

02.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:39

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştı.



Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, başkent Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle