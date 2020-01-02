Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor
Haberler » Dünya » Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor - Haberler

Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştı

02.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:39
Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştı.


Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, başkent Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler