Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy'de ağaç devrildi
Su birikintisi oluşan yol Yoldaki ağacın iş makinesiyle kaldırılması Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalları tıkadı.
23.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:19
Su birikintisi oluşan yol
Yoldaki ağacın iş makinesiyle kaldırılması
Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA