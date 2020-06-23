Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy'de ağaç devrildi Su birikintisi oluşan yol Yoldaki ağacın iş makinesiyle kaldırılması Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalları tıkadı.

Su birikintisi oluşan yol

Yoldaki ağacın iş makinesiyle kaldırılması

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA