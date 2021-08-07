Şiddetli yağış ve rüzgar etkisini gösterdi: Pansiyonun çatısı uçtu, dükkanlar suyla doldu

Şiddetli yağış ve rüzgar etkisini gösterdi: Pansiyonun çatısı uçtu, dükkanlar suyla doldu Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle sahil kenarında bulunan bir pansiyonun çatısı uçarken yağışın etkili olduğu bölgelerde ise su taşkınları meydana geldi.

Şiddetli yağış ve rüzgar etkisini gösterdi: Pansiyonun çatısı uçtu, dükkanlar suyla doldu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle sahil kenarında bulunan bir pansiyonun çatısı uçarken yağışın etkili olduğu bölgelerde ise su taşkınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağmur, Sakarya'nın denize kısıyı olan Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonun çatısını uçurdu. Etkisini gösteren şiddetli yağmur ise ilçenin Aziziye Mahallesi'nde su taşkınlarına sebep oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında muhtarlık ve kahvehanenin içine su girdi. Dükkanlarda biriken sular, vatandaşlar tarafından temizlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün