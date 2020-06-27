Şiddetli yağış ve dolunun tarıma etkileri Son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Eskişehir'de yaklaşık 300 bin dönüm tarım alanında zarar olabileceğini aktaran Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, aracılar tarafından sebze fiyatlarının yüzde 100 artırıldığını söyledi.

Son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Eskişehir'de yaklaşık 300 bin dönüm tarım alanında zarar olabileceğini aktaran Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, aracılar tarafından sebze fiyatlarının yüzde 100 artırıldığını söyledi.

Geçen hafta belli aralıklarla Eskişehir'i etkisi altına alan dolu ve sağanak yağış sebebiyle tarım arazileri büyük oranda zarar gördü. Birçok ürün hava koşullarından olumsuz etkilenirken bölgede toplam zararın yaklaşık 300 bin dönüm alanda olabileceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin tarlaya giremediğini söyledi. Buluşan, "Eskişehir genelinde yağışlardan dolayı yaklaşık 300 bin alan zarar gördü. Tepebaşı, Odunpazarı ve Alpu ilçelerimizde domates, biber, kiraz, arpa, buğday, mısır ve pancar gibi ürünler zarar gördü. Çiftçinin son durumu içler acısı. Tarlalar suyla kaplı, günlerdir tarlaya adım atan çiftçi yok. Çamurdan dolayı tarlayı süremez haldeyiz. Çiftçi tarlasındaki çamurdan kurtulmak ve yeniden üretim yapmak için yardım bekliyor. Devletimizden yeniden ekim yapmak için tohum, fide, ilaç, gübre ve mazot gibi zirai girdileri yeniden karşılaması için destek istiyor" diye konuştu.

"Aracılar tarafından sebzelerde fiyatlar yüzde 100 artırıldı"

Sebze fiyatlarının fahiş oranda artırıldığını aktaran Başkan Buluşan, "Dolu yağışından dolayı aracılar tarafından özellikle günlük tüketilen sebzelerde fiyatlar yüzde 100 artırıldı. Tepebaşı bölgemiz bir sebze ambarıydı. Günde 30 bin kasa sebze çıkan bölgemizde şu an 4 gündür 10 bin kasa sebze çıkmıyor. Bu da fiyatlara yüzde 100 yansıyor. Ancak kazanan çiftçi değil aradakiler. Böyle olunca da halk pahalı yiyor. Eskişehir'de bir tane kıvırcık marul yok. 1 lira olan marul 3 lira oldu. Taze soğan gibi birçok ürünün fiyatı bir anda yükseldi" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA