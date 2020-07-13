Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu

- Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle tonlarca tuz ve birçok kavun tarlası zarar gördü.

13.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:46

- Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle tonlarca tuz ve birçok kavun tarlası zarar gördü.

Şiddetli yağış ve dolunun zarar verdiği geniş bir alandaki tonlarca yemeklik tuz sel sularıyla birlikte dere yatağına giderken, kavun tarlaları da zarar gördü. Adaksu köyünde yemeklik gıda tuzu üretimi yapan Mehmet Hanefi Yeler, dün akşama doğru yağan yağmur ve dolunun bir yıl boyunca topladıkları yemeklik tuzu aldı götürdüğünü belirterek, "Burada yaklaşık 3-4 bin ton tuz var diye biliyorduk. Selden dolayı yüzde 50'sinin eridiğine inanıyoruz. Yüzde 50 şu an zarardayız. Önce dolu sonra şiddetli bir yağmur. Çok büyük bir boyutta yağdı ve nehre aktı gitti. Bir yıl boyunca topladığımız emeğimiz boşa gitti" dedi.

Tuz işletmesinin yediemin sahibi Bayram Esen ise dün akşama doğru yağan yağmurdan dolayı tuzun eridiğini ifade ederek, "Bu tuzlar selden önce sofralara gidiyordu. Lakin şimdi bu tuzlar sofralarda kullanılamayacak. Sadece hayvanlar için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce böyle bir sel felaketi yaşamadıklarını kaydeden Aktuzla Köyü Muhtarı Yavuz Gökçe de, "Dün yağan yağmurdan dolayı köyümüzde çok kişi zarar gördü. Sel felaketi geldi tüm yollarımız bozuldu. Tuzlar eridi gitti. Hepsi nehre aktı" diye konuştu.

Kavun tarlaları sel suları altında kaldı

Aktuzla köyünde kavun üretimi yapan Haşim Allahkulu ve Mehmet Saki Evren de, yaklaşık 30 dönüm kavun ekili alanın sular altında kaldığını, tüm kavunların zarar gördüğünü ve bu yıl içinde tüm emeklerinin boşa gittiğini belirttiler.

Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada Dünya
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
'Delikanlılık ölmüş' dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Wesley Sneijder, futbola geri dönmek için hazırlıklara başladı
Wesley Sneijder, futbola geri dönmek için hazırlıklara başladı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Fatih Sultan Bülent Turan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Serdar Gürler Henry Onyekuru Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Hatayspor
Şu an buradasınız: Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 18:20:08. #1.15#
title