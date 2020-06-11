Şiddetli yağış ve dolu etkili oldu
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Şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Edirne'de şiddetli yağış ve dolu etkili oldu.

11.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:38

Edirne'de şiddetli yağış ve dolu etkili oldu.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle kentteki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak sırasında kısa süreli dolu da yağdı.

Abdi İpekçi ve Talatpaşa caddeleri ile İstasyon Mahallesi'nde araçlar su birikmesi nedeniyle trafikte seyretmekte zorlandı.

Vatandaşlarda da sağanaktan etkilendi. Kentin en işlek mevkilerinden Saraçlar Caddesi'nde bulunanlar yanlarındaki şemsiyelerle ve iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bu arada, Gaziosmanpaşa Ortaokulunun bahçesinde su birikmesini önlemek için istinat duvarındaki su tahliye deliği görevlilerce açıldı. Bazı mevkilerde ise rögarlar su birikmesi nedeniyle taştı.

Meteorolojiye göre, hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanak geceye kadar aralıklarla devam edecek.

Şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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