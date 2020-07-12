Şiddetli yağış sonrası Yusufeli Barajı şantiyesinde sel Şiddetli yağış sonrası Yusufeli Barajı şantiyesinde sel Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı.

Şiddetli yağış sonrası Yusufeli Barajı şantiyesinde sel

Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı. Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı.

Artvin'de akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı. Bölgede şiddetli yağışın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA