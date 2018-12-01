Şiddetli Yağış Sonrası Yollar Gölete Döndü
Şiddetli yağış sonrası yollar gölete döndüGAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası yollar gölete döndü.
Şiddetli yağış sonrası yollar gölete döndü
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası yollar gölete döndü.
Yavuzeli'nde dün öğleden sonra başlayan yağmur akşam saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Gök gürültüsü ve çakan şimşekler eşliğinde yağan yağmur, yolları gölete çevirdi. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, araç sürücülerin büyük bölümü trafiğe çıkamadı. Trafiğe çıkan araçların sürücüleri ise su birikintileri ise zorlu anlar yaşadı.
Saatlerce süren yağış, bugün ise yerini güneşli bir havaya bıraktı.