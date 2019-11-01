01.11.2019 23:41

Şiddetli yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak kayması

Rize-Artvin karayolunda trafik tek şeritten veriliyor

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkinde meydana gelen toprak kayması, Karadeniz Sahil Yolu'nın Rize istikametinden Artvin istikametine giden yönünün kapanmasına neden oldu.

Olay akşam saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi, Yeşilköy mevkinde meydana geldi. İl genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur sonrasında Yeşilköy mevkinde toprak kayması gerçekleşti. Toprağın yolu kapatması sonrasında Rize istikametinden, Artvin istikametine giden yol kapandı. Polis ekipleri kapanan yola şerit çekerek, trafiği ters yönden ve tek şeritten akmasını sağladı. Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından temizleme çalışmaları başladı. Çalışmaların ardından toprak altında kalan herhangi bir araç olmadığı öğrenildi

Bölgede elektrik olmadığı öğrenilirken, söz konusu yolun bu gece trafiğe açılmayacağı belirtildi.

Kaynak: İHA