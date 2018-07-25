Son Dakika! Şiddetli Yağış Nedeniyle Vatan Caddesi'nde Araçlar Mahsur Kaldı

İstanbul'da günlerdir süren şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağış nedeniyle Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlar var.

BİRÇOK NOKTADA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli yağış hayatı felç etti. İstanbul'un merkezi birçok noktasında kuvvetli sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken özellikle Vatan Caddesi'nde trafik durmuş durumda.

ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Vatan Caddesi, Edirnekapı yönünde biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemiyor. Su birikintisine giren araçlar da çekiciler tarafından kurtarılmayı bekliyor.

İBB ÜCRETSİZ SEFER KOYACAK

Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı. İBB, sefer yapılamayan bölge arasına ücretsiz otobüs seferi hizmeti vereceğini duyurdu. Beyoğlu'nda da sağanak etkili olurken, Fuadiye Sokak'ta dün yıkılan binanın olduğu alanda yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sürüyor.

İşte şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan görüntü;