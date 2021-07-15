Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor (2)
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Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor (2)

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor. Şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı merkeze bağlı Muradiye beldesinde yıkılan evde kayıp ihbarı yapılan vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma, UMKE, JAK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, söz konusu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor (2)
Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor (2)
Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor (2)
Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor (2) - Haberler
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