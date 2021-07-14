Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor
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Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 2 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine AFAD, jandarma, UMKE, JAK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, söz konusu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, Muradiye beldesinde mahsur kalan bir kadını kurtardı.

Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor
Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor
Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor
Şiddetli yağış nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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