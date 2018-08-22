Şiddetli Yağış - Maçka-Sümela Yolunda İki Noktada Heyelan

Trabzon'da şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Akçaabat-Düzköy karayolundaki çalışmalar devam ediyor.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla meydana gelen sel ve heyelanın büyük çaplı olmadığını söyledi.

Ekiplerin ihbarlara anında müdahale ettiğini belirten Şenel, ilk tespitlere göre çok önemli hasar oluşmadığı bilgisini verdi.

Şenel, ulaşıma kapanan Akçaabat-Düzköy karayolundaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Düzköy ve Akçaabat arasındaki bu önemli yolu kısa sürede ulaşıma açacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece geçici bir gecikme oldu aşırı yağmurdan dolayı." diye konuştu.

Şenel, ilgili kurumların ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yolda hummalı şekilde temizlik çalışması yürüttüğünü ifade etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen de bazı derelerin taşması sonucu yukarıdan gelen malzemenin bazı yolları kapattığını belirterek, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını da su bastığını söyledi.

Ekiplerin öncelik sıralamasına göre müdahale ettiğini anlatan Türkmen, kapalı mahalle ve yayla yollarını peyderpey ulaşıma açacaklarını sözlerine ekledi.

Oğulkaya Irmağı taştı

Derecik Mahallesi'ndeki Oğulkaya Irmağı da taştı, geçici lise binasının zemin katı ile bölgedeki çay ocağını su bastı.

Çay ocağı işletmecisi Yılmaz Kuvvet, iş yerinde oturdukları sırada yağmurun aniden arttığını ve ırmaktaki suyun yükseldiğini söyledi.

Irmağın taşmasıyla çay ocağını su bastığını belirten Kuvvet, iş yerinde hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Belediye ekipleri, suyun taşıdığı malzemelerin kapattığı yolda çalışma yapıyor.

Öte yandan, Maçka ilçesinde de yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi.

İlçe genelinde kapanan 20 mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca, Maçka-Sümela yolunda da üç noktada heyelan oldu. Yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.