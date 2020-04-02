Şiddetli yağış Kozan'da hayatı felç etti Şiddetli yağış Kozan'da hayatı felç etti Adana'nın Kozan ilçesinde yağan şiddetli sağanak, sokaklarda sel manzarası oluşturdu.

Şiddetli yağış Kozan'da hayatı felç etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yağan şiddetli sağanak, sokaklarda sel manzarası oluşturdu. Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.00 da başlayan ve 1 saat boyunca etkili olan şiddetli sağanak sokaklarda su baskını ve sele neden oldu. Kozan ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış Kozan ilçe merkezinde ve mahallelerde sel ve su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yalın ayak caddeleri geçmeye çalıştı. Belediye ekipleri tahliye için çalışmalara başladı. Bir çok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi.

Kaynak: İHA