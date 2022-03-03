Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri su altında bıraktı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı; dereler taştı, araziler su altında kaldı.

Önceki gün başlayan yağışlar gece etkisini arttırdı. Gece boyu süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı köyü ile Çimen köyü arasındaki köprü yağışa dayanamadı. Köprünün bir kısmı yağışla birlikte çöktü. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri köprünün girişinde güvenlik önlemi alarak ulaşımı durdurdu. Köyler arasında ikinci bir köprünün olduğu ve ulaşımın bu köprüden sağlandığı öğrenildi. Yağışlar nedeniyle Adıyaman'da dereler taştı, taşan dereler tarım arazilerine zarar verdi.

Adıyaman İl Özel İdare yetkilisi, şiddetli yağış nedeniyle köprüde meydana gelen hasar sonrasında gerekli önlemi aldıklarını dile getirdi.

Yağışlar nedeniyle ayrıca Yaylakonak beldesinde bulunan köprünün bir kısmında çökme meydana gelirken, Gömükan yolunda ise kayma olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN