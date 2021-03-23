Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
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Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti

23.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:05
Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti

Denizli'de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir sitenin istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Denizli'de gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir sitenin istinat duvarının çökmesine neden oldu. İstinat duvarının çöktüğü inşaat alanında şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının altındaki toprağın yumuşaması ile duvar çöktü. Gürültüyle bölgeye yönelen vatandaşlar duvarın çöktüğünü görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak çöken duvarın altına kimsenin olmadığını tespit etti. İstinat duvarının çöktüğü inşaat alanında şans eseri herhangi bir işçinin olmaması olası facianın önüne geçti. - DENİZLİ

Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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