Şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
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Şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar yollarda mahsur kalırken bazı araçlar ise güçlükle ilerleyebildi.

Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi trafiğe kapanırken bazı dükkanları su bastı. Yaklaşık 1 saat süren şiddetli sağanak yağış hastane güzergahı, Gazipaşa Caddesi, mahalle ve sokaklarda yollar gölette dönerken bazı araçlar ise mahsur kaldı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesinde şiddetli yağışla beraber yolda toprak birikti. Belediye ekipleri caddede çalışma yaparak toprakları temizledi. Öte yandan şiddetli yağışla beraber Üzülmez deresinde suyun debisi yükseldi.

Şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Şiddetli yağış hayatı felç etti: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

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