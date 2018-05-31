Şiddetli Yağış Hasara Yol Açtı

Sivas'ta etkili olan kuvvetli yağış mazgalların tıkanması sonucu ev ve iş yerlerini sulan altında bıraktı.

Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Kılavuz ve Huzur Mahallelerinde hasara neden oldu. Mazgalların tıkanması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı. Yollar göle döndü. Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suları kovalarla boşaltmaya çalıştı. Sivas'ta yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşlar mazgalların yetersizliğinden şikayet etti. - SİVAS