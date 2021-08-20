Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi
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Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi

Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelandan 3 hane etkilenirken 16 kişi evlerinden tahliye edildi.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kentin belirli bölgelerinde etkili oldu. Karaelmas Mahallesinde bir evde heyelan meydana geldi. 3 ev tedbir amacıyla boşaltılırken 16 kişi evlerinden tahliye edildi. Diğer yandan yağmur sularıyla birlikte çöpler mahalleye kadar indi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla mahalleye yağmur suyu ile inen çakıl ve çöpleri temizleyerek yetkililerden destek istedi. Öte yandan kentin belirli noktalarında yollar göle dönerken araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meydana gelen heyelanda evi zarar gören vatandaş yetkilerden destek isteyerek "Ben 2009 yılından bu yana buranın davasını verdim o zaman burada az çatlak vardı. Belediye başkanlığına ve valiliğe gidip başvurdum. Bana neden buraya ev yaptın dediler. Benim evimin altına 3 tane engelli insan var. Benim evim göçtüğü zaman ne yapacağız. Bana sen burayı yık ben sana malzeme vereyim dediler. Ben dilenci değilim. Esmer vatandaş olduğumuz için mi bize bakmıyorlar. Burası benim tapulu yerim vergisini veriyorum. Benim evimin önündeki kanalizasyonumu yapmadılar. Sel komple aldı. Yetkililerden destek istiyorum" şeklinde konuştu.

(Sertaç Özdemir - Emre Can Bayram/İHA)

Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi
Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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