Şiddetli Yağış Etkili Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı felç eti. Yaklaşık 10 gün önce şiddetli yağışta meydana gelen selin görüntüleri de ortaya çıktı.

Gaziantep in İslahiye ilçesinde hafta başından itibaren aralıklarla yağan yağmur, bugün öğleden sonra ise şiddetini arttırdı. Şiddetli yağış nedeniyle tıkanan rögar kapakları, yollarda su birikintilerine neden oldu. Yağmurda bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Yağmura alışverişte yakalanan vatandaşlar ise çarşı ve pazar yerlerinde saçak altlarına sığındı.

Yağmur ile birlikte ekipler de suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Yağışların Pazartesi gününe kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, kentte 10 gün önceki sağanak yağışta meydana gelen sel görüntüleri de ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, yağmurda sular altında kalan Hacı Ali Öztürk Mahallesi 16 Nolu sokaktaki ev ve iş yerlerinin yanı sıra evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ve sular içerisinde kalan araçlar yer aldı. - GAZİANTEP