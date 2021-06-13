Şiddetli yağış caddeleri adeta göle çevirdi
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Şiddetli yağış caddeleri adeta göle çevirdi

Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak etkili oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede öğleden sonra başlayan şiddetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Adeta göle dönen yollarda araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Esnaf ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerlerini su basmaması için önlem aldı.

Sağanak yüzünden ilçedeki iletişim hatlarında kesinti meydana geldi.

Şiddetli yağış caddeleri adeta göle çevirdi
Şiddetli yağış caddeleri adeta göle çevirdi
Şiddetli yağış caddeleri adeta göle çevirdi
Şiddetli yağış caddeleri adeta göle çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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