Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi
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Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Haberler | Güncel

Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde analıksız yağan sağanak yağış adeta yolları göle çevirdi.

Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde analıksız yağan sağanak yağış adeta yolları göle çevirdi.

Beldede bir saat boyunca aralıksız yağan sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Beldede kurulan halk pazarında satış yapan esnaf da zor anlar yaşadı. Yağan yağış nedeniyle beldenin ana arterlerini su bastı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın sona ermesinin ardından beldede hasar tespit ve onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye fen işleri ekipleri yağmurun getirdiği odun ve çamurları temizleyerek yolları açtı.

Ekiplerin beldedeki çalışmaları sürüyor.

Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi
Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi
Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi
Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak

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