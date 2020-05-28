Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu
Şiddetli sağanağın araç içinden görüntülenmesi Griye bürünen gökyüzü Gökyüzünde şimşek çakma anı Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu ARDAHAN - Ardahan'da gök gürültülü sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.
28.05.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:24
Şiddetli sağanağın araç içinden görüntülenmesi
Griye bürünen gökyüzü
Gökyüzünde şimşek çakma anı
Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu
ARDAHAN - Ardahan'da gök gürültülü sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.
Kaynak: AA