Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ardahan'da öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

Ani yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ve Karagöl mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA