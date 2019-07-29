Şiddetli sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağış, nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sancaktar Caddesi'nde iki otomobil biriken suda mahsur kalırken, bazı evlerin bodrum katlarına su bastı. Otomobiller, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımı ile sudan çıkarıldı.

Belediye ekipleri ise su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA