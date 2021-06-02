Şiddetli rüzgarın yola savurduğu konteynere araç çarptı
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Şiddetli rüzgarın yola savurduğu konteynere araç çarptı

Şiddetli rüzgarın yola savurduğu konteynere araç çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da trafikte seyir halinde olan otomobil şiddetli rüzgarın yola savurduğu çöp konteynerine çarptı.

Malatya'da trafikte seyir halinde olan otomobil şiddetli rüzgarın yola savurduğu çöp konteynerine çarptı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent genelinde bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar akşam saatlerinde şiddetini iyice arttırdı. Yeşilyurt istikametinde gelen bir otomobil rüzgarın yola savurduğu çöp konteynerine çarparken, kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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