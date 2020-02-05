Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı araçların üzerine devrildi
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Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı araçların üzerine devrildi

Denizli'de saatteki hızı yaklaşık 100 km'yi bulan lodos nedeniyle bir binanın çatısı şehrin en eşlik caddelerinden birine uçtu.

05.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:38
Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı araçların üzerine devrildi

'de saatteki hızı yaklaşık 100 km'yi bulan lodos nedeniyle bir binanın çatısı şehrin en eşlik caddelerinden birine uçtu. Araçlar uçan çatının altında kaldı.


Olay, kentin en işlek caddelerinden birisi olan 'nde meydana geldi. Lodos nedeniyle bir binanın yerinden sökülen çatısı yola uçtu. Çatı yolda park halindeki araçların üstüne yıkılırken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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