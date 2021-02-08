Şiddetli rüzgarın etkisiyle minareden kopan parçalar korkuttu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir caminin minaresinden aşağı beton parçalar düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Bozyaka Semti 3172 Sokak'taki Zincirlikuyu Camii'nin minaresinden aşağı, bugün saat 14.00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle beton parçalar düştü. Durumu gören mahalleli, polise bildirdi. Sokak trafiğe kapatıldı. Ayrıca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangın merdiveniyle minareye çıkan bir itfaiye eri, hem boşta sallanan hoparlörü hem de yine düşme tehlikesi bulunan bir beton parçasını aşağı indirdi. Parçaların aşağı düştüğü o anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı