Şiddetli rüzgarın bilançosu; 160 üreticinin, 400 dönüm serası zarar gördü Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralardaki hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralardaki hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre her iki ilçede 160 üreticinin 400 dönüm serasında hasar oluştu.

Kaş ve Demre ilçelerinde 5 Nisan sabaha karşı şiddetli rüzgar, plastik ve cam seralara zarar verdi. Olayın ardından ilgili komisyonlar hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk tespitlere göre Kaş'ta daha çok Yeşilköy , Ova, Kınık ve Çayköy mahallelerinde zarar oluştu. İlçede yaklaşık 80 üreticinin 150 dönüme yakın serası zarar gördü. Zarar daha çok sera örtüsünün yırtılması şeklinde gerçekleşti. Ancak Yeşilköy Mahallesi'nde Yusuf Yıldırım'a ait Metin Kavcar adlı vatandaş tarafından kullanılan 4 dönümlük cam seranın 2 dönümü ile Çayköy Mahallesi'nden Levent Beydoğan adlı vatandaşın 1 dönümlük plastik serasının tamamen kullanılmaz hale geldiği belirlendi.Demre'de fırtına daha çok Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde ve Köşkerler Mahallesi'nde zarara yol açtı. Demre'de de örtü atma ve yırtma şeklinde ortaya çıkan zararın, 80 üreticinin yaklaşık 250 dönüm serasında olduğu tespit edildi.

Her iki ilçede zararın parasal değerinin yapılacak kesin çalışma sonrası belirleneceği öğrenildi. Zarar gören üreticilerin yaklaşık yüzde 85'inin TARSİM'inin olmadığı da kaydedildi.

Kaynak: DHA