KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
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KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü

16.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:13

Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştüKARABÜK'te, şiddetli rüzgar nedeniyle sanayi sitesindeki dükkanların uçan çatısı, park halindeki 4 aracın üzerine düştü.

Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü

KARABÜK'te, şiddetli rüzgar nedeniyle sanayi sitesindeki dükkanların uçan çatısı, park halindeki 4 aracın üzerine düştü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karabük Antepoğlu Büyük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, sanayi sitesinde bulunan dükkanların çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı, dükkan önünde park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, hasar tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan, çatının uçma anı ise sanayi sitesinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çatının, bulunduğu yerden havalanarak, park halindeki araçların üzerine düştüğü görülüyor.

KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü
KARABÜK Şiddetli rüzgarda uçan çatı, park halindeki araçların üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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