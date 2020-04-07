Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular
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İstanbul

Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular

Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünü yardımına otomobil sürücüleri yetişti.

07.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:53
Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular

Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünü yardımına otomobil sürücüleri yetişti. Güçlükle ilerleyen motosikletliye kalkan olan otomobil sürücüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü otomobiliyle motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı. Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne köprü bitimine kadar eşlik etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular

Kaynak: İHA

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Şiddetli rüzgarda köprüden geçen motosikletliye kalkan oldular
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