Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akyaka Mahallesi'ndeki bazı iskeleler parçalanırken, tekneler de battı.

ULA, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akyaka Mahallesi'ndeki bazı iskeleler parçalanırken, tekneler de battı.

Ula'nın turistik Akyaka Mahallesi'nde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 2 metreyi aşan dalgalar oluştu, deniz seviyesi yükseldi. Dalgalar nedeniyle teknelerin bağlı olduğu iskeleler parçalandı. Halatları kopan teknelerden bazıları battı. Bazı kişiler ise su alan teknelerini kurtarmaya çalıştı. Bir teknenin batma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı

Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı

Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı

Muğla'da şiddetli rüzgarda iskeleler parçalandı, tekneler battı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title