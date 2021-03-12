Şiddetli rüzgarda 7 katlı binanın çatısı uçtu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şiddetli rüzgarda 7 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binanın çatısı öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının bir kısmı kaldırıma düşerken, bir kısmı da yan taraftaki bir evin çatısına devrildi. Olay sonrasında tehlike arz etmemesi için çatıda önlem alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı