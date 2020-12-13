Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç devrildi
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Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç devrildi

13.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:58
Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç devrildi

Antalya'da şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç devrildi.

Antalya'da şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç devrildi.

Antalya'da dün başlayan ve bugün akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar turizm kentinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle, Muratpaşa ilçesi, Meltem Mahallesi'nde Meltem Bulvarı üzerinde bulunan ağaç yan yattı. Ağacı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri dallarını keserek ağacı kaldırdı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının olması, olası bir kazanın önüne geçti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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