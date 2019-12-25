Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere düşürdü
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Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere düşürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşlı bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

25.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:12
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere düşürdü

'ın ilçesinde yaşlı bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.


Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitedeki daireye misafirliğe geldiği öğrenilen kadın, kuvvetli rüzgar nedeniyle savruldu. Dengesini kaybeden kadın, sitenin güvenlik kulübesine çarparak yere düştü. Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de kadını bina içerisine götürmeye çalışırken fırtına nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. - HATAY

Kaynak: İHA
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