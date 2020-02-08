Şiddetli rüzgâr ve yağmurdan toplam 220 sera hasar gördü
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Şiddetli rüzgâr ve yağmurdan toplam 220 sera hasar gördü

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağmur dolayısıyla yapılan hasar tespit çalışmalarından toplam 220 sera hasar gördüğü belirlendi.

08.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:37
Şiddetli rüzgâr ve yağmurdan toplam 220 sera hasar gördü

'in ve ilçelerinde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağmur dolayısıyla yapılan hasar tespit çalışmalarından toplam 220 sera hasar gördüğü belirlendi.


Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri, geçen günlerde şiddetli rüzgar ve yağmura teslim olmuştu. Saatte 52 kilometre hızla esen rüzgardan seraların yanı sıra; evlerin çatıları, ağaçlar ve elektrik direkleri de etkilenmişti.


Bölgede Sarıcakaya İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 220 seranın hasar gördüğü öğrenildi. Hasar tespit çalışmaları 3 grup tarafından yapılıyor. Yetkililerin kısa süre içerisinde zararın ne kadar olduğunu açıklaması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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