Şiddetli rüzgar ve sağanak (4) Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, yaya ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli rüzgar yüzünden çok sayıda ağaç devrildi, ev ve iş yererlerinde su baskınları meydana geldi.

Belediye ekipleri, sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: AA