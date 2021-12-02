Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Sonrası Meydana Gelen Olaylarla İlgili Basın Duyurusu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmak suretiyle Valiliğimizin Koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve kurum kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak gerekli tedbirler zaman kaybetmeden alınmıştır.

29. 11. 2021 tarihinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 02. 12. 2021 Saat 19: 20 itibariyle ilimiz genelinde 187 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 62 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 7 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 51 tehlike arz eden durum, 14 su taşkını, 2 minare yıkılması, 4 minare hasarı, bir işletmeye ait duvar çökmesi, 3 iş yeri camı kırılması, 1 iş yeri müştemilatı zararı, 54 sera hasarı ve 11 araç hasarı olmak üzere toplam 408 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 8 vatandaşımız yaralanmış olup, Derince de 1 ve Gebze'de 1 olmak üzere toplam 2 vatandaşımız çatıdan düşmek suretiyle vefat etmiştir.

Kamu kurumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 okulda çatı, tavan vb. hasar, İl Kültür Müdürlüğü hizmet binasının çatısı ile İl Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı Cengiz Topel Hava Meydanında faaliyet gösteren hizmet binasının çatısında hasar meydana gelmiştir.

Ayrıca İl genelinde etkili olan fırtınada, 26 tekne batma olayı meydana gelmiş, 9 tekne karaya çıkarılmış, 10 tekne yarı batık durumda ve 7 tekne de tamamen battığından çıkartılamamıştır. İl genelinde elektrik kesintisi bulunmamakla birlikte olası arızalara SEDAŞ ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Valiliğimizin koordinasyonunda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları 7/24 esasına göre hizmet etmeye devam etmektedir. AFAD Müdürlüğüne iletilen 402 ihbarın hasar tespit çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince tamamlanmış, kalan ihbarların hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen bu olayların zarar tespit çalışmaları da İl Defterdarlığı tarafından oluşturulan ekiplerce yapılmaktadır.

02. 12. 2021 tarihinde etkili bir Lodos beklenmemekle birlikte 03. 12. 2021 Cuma günü Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı yönlerden etkili olacak Lodos (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) beklendiğinden kuvvetli Lodos ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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