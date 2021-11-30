Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Sonrası Meydana Gelen Olaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 29. 11. 2021 tarihinde yapılan uyarılar dikkate alınmak suretiyle Valiliğimizin Koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak gerekli tedbirler zaman kaybetmeden alınmıştır. İlimiz genelinde halen erkisini devam ettiren şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 30. 11. 2021 Saat 01: 30 itibariyle 96 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 133 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 8 vatandaşımız yaralanmış, Derince ilçemizde de çatıyla beraber yere düşen 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz. İlimiz genelinde etkili olan fırtınada toplam 11 tekne batmış, 7 tekne karaya çıkarılmıştır. Ayrıca 60 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından gerekli müdahaleler yapılmaya devam edilmektedir. İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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