Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Devam Ediyor - Haberler
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Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Devam Ediyor

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Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Devam Ediyor

İlimizin çeşitli noktalarında bulunan otomatik gözlem istasyonlarında yapılan ölçümlere göre 105, 48 Km/Sa ile en yüksek rüzgar hızı ölçümü Dilovası ilçemizde, 52, 56 Km/Sa ile en düşük rüzgar hızı ölçümü de Kandıra ilçemizde tespit edilmiştir.

İlimizin çeşitli noktalarında bulunan otomatik gözlem istasyonlarında yapılan ölçümlere göre 105, 48 Km/Sa ile en yüksek rüzgar hızı ölçümü Dilovası ilçemizde, 52, 56 Km/Sa ile en düşük rüzgar hızı ölçümü de Kandıra ilçemizde tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre bu akşam geç saatlere kadar devam edeceği bildirilen şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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