Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
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Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu

17.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:27
Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde fırtına nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri yırtılırken, bazıları ise yıkıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde fırtına nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri yırtılırken, bazıları ise yıkıldı. Ürünlerde de kısmi kaybın olduğu seralardaki hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Serik'te dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Rüzgar ilçeye bağlı Alacami Mahallesi Basırlar mevkiindeki seralarda zarara neden oldu. Plastik örtüleri yırtılan seraların bazı noktaları ise şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı.

2 dekar domates serasının zarar gördüğünü söyleyen Necmi Karcı, "Akşam çıkan fırtına, seralarımızdaki plastikleri attı. En az 50 bin TL zararımız var. 35 ton domates bekliyorduk. Üzerinde kalanları topladıktan sonra sökeceğiz. Ailecek çalıştığımız seramızda çocuklarımızın tüm emekleri boşa gitti" dedi.

Alacami Mahalle Muhtarı İbrahim Koç, kendisine ait içerisinde karpuz ekili plastik serasının da fırtınadan etkilendiğini, üzerindeki plastikleri söküp attığını belirtirken, mahallesinde şu ana kadar Basırlar mevkiinde zararın büyük olduğunu söyledi. Muhtar Koç, "Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne haber verdim, gelip zarar tespiti yapacaklar" diye konuştu.

Fırtınanın devam ettiği bölgede hava sıcaklığının düştüğü ve don riskinin de ortaya çıktığı öğrenildi.


Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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