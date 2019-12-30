30.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:18

Şiddetli rüzgar Silivri'de bir binanın çatı parçalarını uçurdu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binanın yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.



İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Silivri Parkköy mevki'inde Saraçolu Sitesi'nde bulunan bir binanın çatı parçaları şiddetli rüzgar nedeniyle koparak düştü. Çatı parçaları sitenin bahçesine uçarken, olay da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.



Site bekçisi Şaban Akran, "Bugün saat 11.12 sıralarında büyük bir fırtına geldi. Ağaçlar devriliyor sandık. Baktık çatı gitmiş. Ev sahiplerine haber verdik. Gelip bakacak, kontrol edecekler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA