Şiddetli rüzgar seraları harabeye çevirdi

06.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:26

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde dün yaşanan şiddetli rüzgar ve yağmur dolayısıyla çok sayıda sera hasar gördü. Şiddetli rüzgar seraların yanı sıra ağaçları ve elektrik direklerini de devirirken, ürünlerin zarar görmesiyle birlikte sebze fiyatlarını artması bekleniyor.



Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri, dün gün boyu süren şiddetli rüzgar ve yağmura teslim oldu. Rüzgarın çok şiddetli olduğunu belirten bölge halkı; evlerin çatılarının, ağaçların, elektrik direklerinin ve çok sayıda seranın hasar gördüğünü ifade etti. Yaşanan talihsiz olaydan dolayı mağdur olan üreticiler, yetkililerden yardım bekliyor. Öte yandan hasara yol açan rüzgarın meteorolojik verilere göre saatte yaklaşık 52 kilometre hızla estiği öğrenildi. Ayrıca Sarıcakaya ve Mihalgazi'de üretilen ürünlerin İstanbul pazarında önemli bir paya sahip olduğu bilinirken, seraların hasar görmesiyle fiyatların artabileceği ön görülüyor.



"Fırtınanın çok fazla zararı oldu, seralarımız mahvolmuş durumda"



Konuyla ilgili hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını aktaran Sarıcakaya ilçesine bağlı İğdir Mahallesi Muhtarı Şevket Akgül, şu an için zararın 150 bin lirayı aştığını söyledi. Akgül, "Rüzgar ve fırtınanın çok fazla zararı oldu, seralarımız mahvolmuş durumda. Böyle mahvolmuş belki onlarca seramız var. Hakikaten zararımız çok fazla. Şu anda bu halde olan 20-25 tane seradan haber aldık. Komşularımız, köylülerimiz şu anda geziyorlar, seralarına bakıyorlar. Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de burada hasar tespiti yapıyorlar, bizlere yardımcı oluyorlar" dedi.



"Ürün fiyatlarını da etkileyecek fiyatlar artacaktır"



Lodos sırasında insanların dışarıya dahi çıkamadıklarını ve sebze fiyatlarının etkileneceğini ifade eden Muhtar Akgül, "Şu anda 100-150 bin lira civarında bir zararımız olduğunu tahmin ediyoruz. Yeni belirlemelere göre bu rakam daha da artabilir. Lodos çok kuvvetliydi, insanlar dışarıya dahi çıkamıyorlardı. Seralardaki ürünler de büyük zarar gördü. Civardaki diğer köylerde de çok zarar olduğuna dair haberler alıyoruz. Diğer muhtar arkadaşlardan da haberler alıyoruz, zararları çokmuş. Sarıcakaya İlçe Merkezi'nde de zarar olduğunu söylüyorlar. Yetkililerin, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Allah onlara zeval vermesin, desteklerini bekliyoruz. Daha önce bahar ayında sel felaketi de geçirdik. Bunların üstüne bu fırtına olunca çiftçimiz, köylümüz mağdur duruma düştü. Bu durum ürün fiyatlarını da etkileyecek, fiyatlar artacaktır" diye konuştu.



"Elektrik telleri ve direkleri yıkıldı, çatıların kiremitleri düştü"



İğdir Mahallesinde seracılıkla uğraşan Mustafa Bayram isimli üretici ise, ciddi miktarda zararlarının olduğunu belirterek şunları söyledi;



"Kendi seram ve oğlumun serası çöktü. Civardaki komşularımızın da ciddi zararı var. Ürünlerde henüz bir sıkıntı yok fakat bunlar bozulacaktır. Naylonlar göçtüğü için, kar yağışı olduğunda ürünler heba olacak. Rüzgar çok kuvvetliydi, fırtına vardı. Elektrik telleri, direkleri yıkıldı, çatıların kiremitleri düştü. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA