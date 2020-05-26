Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
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Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 gün etkili olan şiddetli rüzgar 5 mahalledeki seralara zarar verdi.

Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
26.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:21

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 gün etkili olan şiddetli rüzgar 5 mahalledeki seralara zarar verdi. Bin 100 ile bin 400 rakımlarında etkili olan şiddetli rüzgar, domates ve salatalık seralarının bazılarını göçürdü, bazılarının da örtülerini parçaladı. Şiddetli rüzgar ilçeye bağlı Güneyli, Harfilli, Güzeloluk, Yağda, Kızılen Mahallelerindeki seralarda hasara neden oldu, bir çok mahallede ise açıktaki ürünlere zarar verdi.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, beraberinde oda sekreteri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seraları zarar gören üreticileri ziyaret ederek, yapmaları gerekenler konusunda bilgi verdi.

Göçen seralarda incelemelerde bulunan Şahin, "Fideler seralara dikilmişti ancak rüzgarla viran oldu. İlk mesai gününde kaymakamlığımız, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz tarafından hasar tespiti yapılmasını ve üreticilerimizin biran önce yaralarının sarılmasını temenni ediyorum. Bölgemizdeki çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Devletimiz, hükümetimiz büyüktür, bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

"Örtüsüz kalan seralardaki bitkiler için don riski var"

"Şiddetli rüzgar afetinde tek tesellinin kimselerin yaralanmamış olması" diyen Şahin, 2 gün süren rüzgarın seraları yerle bir ettiğini, birçok seranın örtüsüne zarar verdiğini ifade etti. Şahin, "Zarar gören seraların olduğu bölgede gece sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Rüzgardan zarar görmeyen dikili domates ve salatalıklar içinde seraların örtüsü hasarlı olduğu için bu kez de don riski var. Üreticilerimizin biran önce yaraları sarılmalı" diye konuştu.

Üreticiler ise can kaybının olmamasına şükrettiklerini ancak bütün emeklerinin ziyan olduğuna üzüldüklerini kaydettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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