Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti
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Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | 3. Sayfa

Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı.

Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti

Şiddetli rüzgar ve havada uçan şemsiyelerden kaçan tatilcilerin panik anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı

ANTALYA - Antalya'da çıkan şiddetli rüzgar, bir otelde bulunan şemsiyeler uçurdu. Rüzgardan ve şemsiyelerden kaçmaya çalışan tatilcilerin panik anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçan şemsiyenin küçük bir çocuğu teğet geçtiği görüldü. Şemsiyenin altında kalmaktan annesinin bir anlık refleksiyle kurtulan küçük çocuğun annesi ise olası bir kazayı önledi.

Belek turizm merkezinde dün öğlen saatlerinde etkili olan rüzgar bir otelin şemsiye ve sandalyelerini havaya uçurdu. Otelin sahilinde bulunan tatilciler korku dolu anlar yaşadı. O anlar otelin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aniden çıkan şiddeti rüzgarın ardından havaya uçan şemsiyeler ve panik halindeki turistler yansıdı. Öte yandan görüntülerde, uçan şemsiyenin altında annesinin refleksiyle son anda kurtulan küçük çocuk görüldü. Bir refleksle kurtulan çocuğun annesi olası bir kazanın önüne geçti.

Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti
Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti
Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti
Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti
Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti
Şiddetli rüzgar şemsiyeleri uçurdu, tatilciler neye uğradığını şaşırdı...Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu böyle teğet geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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